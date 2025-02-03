ХАМАС приедет в Москву просить у Путина помощи

ХАМАС попросит у России помощи в борьбе с гуманитарным кризисом
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ХАМАС видит в России дружеское государство и рассчитывает на ее помощь
ХАМАС видит в России дружеское государство и рассчитывает на ее помощь Фото:

Делегация ХАМАС обратится к России за помощью в смягчении гуманитарного кризиса в секторе Газа во время визита в Москву 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.

«Мы попросим оказать помощь для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Также мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня и реализацией соглашения», — сказал собеседник агентства. Представители движения также намерены получить поддержку России для оказания давления на Израиль, чтобы он соблюдал свои обязательства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, которое может оказать поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал Халед аль-Каддуми, представитель палестинского движения ХАМАС в Иране. 

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Делегация ХАМАС обратится к России за помощью в смягчении гуманитарного кризиса в секторе Газа во время визита в Москву 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС. «Мы попросим оказать помощь для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Также мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня и реализацией соглашения», — сказал собеседник агентства. Представители движения также намерены получить поддержку России для оказания давления на Израиль, чтобы он соблюдал свои обязательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, которое может оказать поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал Халед аль-Каддуми, представитель палестинского движения ХАМАС в Иране. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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