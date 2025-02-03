ХАМАС приедет в Москву просить у Путина помощи

Делегация ХАМАС обратится к России за помощью в смягчении гуманитарного кризиса в секторе Газа во время визита в Москву 3 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в руководстве ХАМАС.
«Мы попросим оказать помощь для смягчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Также мы проинформируем российских друзей о последних событиях, связанных с прекращением огня и реализацией соглашения», — сказал собеседник агентства. Представители движения также намерены получить поддержку России для оказания давления на Израиль, чтобы он соблюдал свои обязательства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что палестинское движение ХАМАС видит в России дружеское государство, которое может оказать поддержку в восстановлении сектора Газа. Такое заявление сделал Халед аль-Каддуми, представитель палестинского движения ХАМАС в Иране.
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