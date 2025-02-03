Глава Абхазии выразил Путину соболезнования из-за атаки ВСУ по Судже

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Абхазия выразила соболезнования пострадавшим в атаке ВСУ по Судже
Абхазия выразила соболезнования пострадавшим в атаке ВСУ по Судже Фото:

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Судже Курской области. Здесь накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу-интернат.

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования... В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими», — приводит цитату из телеграммы Бганбы РИА Новости.  

Исполняющий обязанности президента назвал произошедшее бесчеловечным актом насилия. Он призвал сохранить память о невинных жертвах. 

Как URA.RU писало ранее, ВСУ ракетным ударом атаковали здание школы-интерната в Судже. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в настоящий момент точная информация о числе пострадавших неизвестна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Украины циничным преступлением, пишет «Национальная Служба Новостей».

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Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Судже Курской области. Здесь накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу-интернат. «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования... В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими», — приводит цитату из телеграммы Бганбы РИА Новости.   Исполняющий обязанности президента назвал произошедшее бесчеловечным актом насилия. Он призвал сохранить память о невинных жертвах.  Как URA.RU писало ранее, ВСУ ракетным ударом атаковали здание школы-интерната в Судже. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в настоящий момент точная информация о числе пострадавших неизвестна. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Украины циничным преступлением, пишет «Национальная Служба Новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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