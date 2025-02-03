Вологодский губернатор подчинил себе город, которым 25 лет управлял олигарх

«Единая Россия» победила во всех девяти округах на дополнительных выборах в гордуму Череповца Вологодской области. Об этом спустя два часа после окончания голосования сообщил мэр города Вадим Германов. Результат означает, что губернатор Георгий Филимонов подчинил себе орган, который ранее зачистил от ставленников «Северстали» миллиардера Алексея Мордашова.
«Единая Россия» победила во всех девяти округах на дополнительных выборах в Череповецкую городскую Думу. Таковы предварительные итоги голосования, которое завершилось 2 февраля в 20:00. Все кандидаты от «Единой России» идут впереди с почти трехкратным отрывом от ближайших преследователей», — написал Германов в своем telegram-канале.
По данным избиркома, явка на 18:00 составила 8,5%. Список «Единой России» на довыборы формировался при участии областного правительства. Это значит, что победившие кандидаты были согласованы Филимоновым, и теперь дума полностью лояльна региональным властям. Алексей Мордашов, как ранее писало URA.RU, не стал препятствовать кандидатам от партии власти, потому что это было чревато проблемами с федеральным центром.
Дополнительные выборы в гордуму Череповца были назначены после исхода из органа девяти депутатов. Как ранее сообщало агентство, большинство из них были связаны с «Северсталью», бенефициар которой Алексей Мордашов находится в конфликте с губернатором Филимоновым. Город долгие годы считался вотчиной предприятия: его мэры и спикеры гордумы были выходцами из предприятия.
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