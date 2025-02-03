В российском регионе тысячи людей ищут дорогую рыбу: что случилось с форелью за 30 млн

Рыбаки в Карелии уже четвертый день пытаются отловить форель на 30 млн рублей
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В Карелии сотни рыбаков приехали ловить форель, уплывшую из садков рыбохозяйства
В Карелии сотни рыбаков приехали ловить форель, уплывшую из садков рыбохозяйства Фото:

В ночь на 30 января из садков в районе Сортавала было выпущено 44 тонны форели, общей стоимостью около 30 миллионов рублей. Озеро Лавиярви, где произошел утечка, привлекло около полутора тысяч рыболовов не только из Карелии, но и из Санкт-Петербурга, рассказал глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.

Что случилось с форелью

В Карелии произошел необычный инцидент, который привлек внимание сотен рыбаков со всей страны. На озере Лавиярви, из-за действий неизвестных злоумышленников, которые повредили садки рыбоводческого хозяйства, в воду попала большая партия форели — порядка 42-44 тонн. «44 тонны форели стоимостью 30 млн рублей сбежало из рыбного хозяйства в Карелии», — сообщил telegram-канал Mash.

Подробности инцидента

Сергей Крупин, глава Сортавальского муниципального округа, сообщил РИА Новости, что злоумышленники разрезали сетки в нескольких садках, что привело к массовому побегу рыбы. «Озеро небольшое. И законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет. У нас и из Санкт-Петербурга, и местные жители, и со всей Карелии приехали так называемые рыбаки», — отметил чиновник.

Это произошло несколько дней назад, и уже 2 февраля озеро Лавиярви приняло около полутора тысяч человек, желающих воспользоваться случаем и пополнить свои запасы свежей форелью. «Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте», — добавил Крупин.

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В ночь на 30 января из садков в районе Сортавала было выпущено 44 тонны форели, общей стоимостью около 30 миллионов рублей. Озеро Лавиярви, где произошел утечка, привлекло около полутора тысяч рыболовов не только из Карелии, но и из Санкт-Петербурга, рассказал глава Сортавальского муниципального округа Сергей Крупин. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Что случилось с форелью В Карелии произошел необычный инцидент, который привлек внимание сотен рыбаков со всей страны. На озере Лавиярви, из-за действий неизвестных злоумышленников, которые повредили садки рыбоводческого хозяйства, в воду попала большая партия форели — порядка 42-44 тонн. «44 тонны форели стоимостью 30 млн рублей сбежало из рыбного хозяйства в Карелии», — сообщил telegram-канал Mash. Подробности инцидента Сергей Крупин, глава Сортавальского муниципального округа, сообщил РИА Новости, что злоумышленники разрезали сетки в нескольких садках, что привело к массовому побегу рыбы. «Озеро небольшое. И законных оснований не давать там ловить рыбу обычным рыбакам нет. У нас и из Санкт-Петербурга, и местные жители, и со всей Карелии приехали так называемые рыбаки», — отметил чиновник. Это произошло несколько дней назад, и уже 2 февраля озеро Лавиярви приняло около полутора тысяч человек, желающих воспользоваться случаем и пополнить свои запасы свежей форелью. «Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте», — добавил Крупин.
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