Метеорологи раскрыли россиянам правду об уникальном явлении Ла-Нинья

В настоящее время на планете наблюдается климатическое явление, известное как Ла-Нинья, для которого характерно понижение температуры водной поверхности в экваториальной зоне Тихого океана. Какое влияние оно окажет на погоду в России, какие страны пострадают сильнее всего — в материале URA.RU.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в настоящее время на Земле наблюдается явление Ла-Нинья, которое продлится до апреля 2025 года. По прогнозам, уже с марта оно может перейти в нейтральную фазу.
Ла-Нинья представляет собой одну из фаз Южного колебания (ENSO), которые чередуются каждые два-семь лет и влияют на климат по всему земному шару. Данное явление характеризуется снижением температуры воды до 3 градусов. Его антагонист, Эль-Ниньо, наоборот, вызывает повышение температуры воды на схожую величину.
Опасность Ла-Нинья
Пострадает ли Россия из-за Ла-Ниньи
Пока что влияние Ла-Нинья на умеренные широты исследуется. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, никакой опасности для россиян явление не представляет. Он отметил, что Ла-Нинья возникает в основном в центральных и восточных акваториях Тихого океана, в экваториальных районах.
«Ла-Нинья — это одна из основных атмосферных мод. Это очень важный элемент циркуляции. Возникает на экваторе: в центральных и восточных акваториях Тихого океана... Значительно изменяет циркуляцию Ла-Нинья в атмосферах тропических широт», — заявил Вильфанд в разговоре с URA.RU. Он отметил, что влияние данного явления на умеренные широты исследуется.
По словам Вильфанда, большую опасность представляет другая фаза ENSO — Эль-Ниньо. Это связано с тем, что происходит повышение температуры поверхности Тихого океана, что способствует учащению формирования тропических циклонов — тайфунов. Глава Гидрометцентра уточнил, что негативные аспекты, к которым приводит явление Эль-Ниньо, в основном сказываются на Приморском крае, на Сахалине и Юге Хабаровского края.
Для каких стран Ла-Нинья опасна
Учитывая то, что данное явление возникает в восточной экваториальной части центрального Тихого океана, наиболее сильное влияние Ла-Нинья оказывает на экватор. По словам ведущего научного сотрудника кафедры метеорологии и климатологии и географического факультета МГУ Михаила Локощенко, опасность разные фазы явления могут представлять для Перу, Эквадора и стран Южной Америки.
Влияние явления на погоду
Учеными пока не выявлено влияние данного явления на погодные условия в России, отметил Локощенко. «Никакой достоверной связи [ENSO] с погодными условиями нашего региона и средних широт не выявлено. Это явление в Южном Полушарии и однозначных связей с нашей погодой нет... Есть влияние на индийский муссон, на какие-то процессы в тропиках, в близлежащих регионах. А мы находимся слишком далеко», — отметил эксперт во время беседы с URA.RU.
Вильфанд также согласился, что Ла-Нинья не повлияет на изменение погоды в российских регионах. По его словам, данное явление сказывается исключительно на глобальной температуре и даже так его влияние крайне опосредованное. «Если бы была очень холодная фаза, можно было бы говорить, что будет небольшое понижение температуры... Но, поскольку это явление не так хорошо выраженно, никто не прогнозирует глобального изменения температуры. Об этом можно будет говорить только в середине года», — уточнил синоптик.
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