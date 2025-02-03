В Челябинской области в 2025 году построят более 2 миллионов квадратов жилья

В Челябинской области в 2025 году планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.
«В Челябинской области в 2025 году собираются возвести более 2 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году было построено 1, 98 миллионов квадратов», — рассказал Элбакидзе на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
Элбакидзе отметил, в 2025 году планируется возвести примерно одинаковое количество как многоквартирных, так и частных домов. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области подчеркнул, что спрос на жилье есть. Притом, что ряд программ не такие выгодные, как раньше, основные ипотечные программы действуют, и люди пользуются ими, чтобы купить новое жилье.
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