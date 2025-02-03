03 февраля 2025

В Челябинской области в 2025 году построят более 2 миллионов квадратов жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе продолжают действовать ипотечные программы, поэтому спрос на жилье есть
В регионе продолжают действовать ипотечные программы, поэтому спрос на жилье есть Фото:

В Челябинской области в 2025 году планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

«В Челябинской области в 2025 году собираются возвести более 2 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году было построено 1, 98 миллионов квадратов», — рассказал Элбакидзе на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».

Элбакидзе отметил, в 2025 году планируется возвести примерно одинаковое количество как многоквартирных, так и частных домов. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области подчеркнул, что спрос на жилье есть. Притом, что ряд программ не такие выгодные, как раньше, основные ипотечные программы действуют, и люди пользуются ими, чтобы купить новое жилье.

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В Челябинской области в 2025 году планируют построить более 2 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. «В Челябинской области в 2025 году собираются возвести более 2 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году было построено 1, 98 миллионов квадратов», — рассказал Элбакидзе на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». Элбакидзе отметил, в 2025 году планируется возвести примерно одинаковое количество как многоквартирных, так и частных домов. Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области подчеркнул, что спрос на жилье есть. Притом, что ряд программ не такие выгодные, как раньше, основные ипотечные программы действуют, и люди пользуются ими, чтобы купить новое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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