Финские власти создают в стране атмосферу военного психоза и готовят население к войне с РФ. Об этом сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
«Одновременно в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза. Население запугивают „агрессивными планами России“. Призывают готовиться к войне», — сказал Кузнецов в беседе с РИА Новости.
По словам главы дипмиссии, сейчас в Финляндии активно развиваются мероприятия, направленные на поддержание и укрепление военных умений среди гражданского населения. В числе прочего, уделяется внимание обустройству и модернизации бомбоубежищ. Кроме того, наблюдается расширение сети стрелковых клубов, повышен максимальный возраст пребывания военнообязанных в резерве.
Кузнецов также отметил, что подобные действия финского правительства направлены на оправдание быстрого вступления страны в НАТО и увеличения военных расходов. Эти меры, по мнению посла, связаны с желанием финского руководства поддержать свой курс на интеграцию с западными военными структурами.
В последние годы Россия неоднократно выражала озабоченность по поводу увеличения активности НАТО вдоль западных границ. Альянс, в свою очередь, расширяет инициативы, объясняя это необходимостью сдерживания того, что он называет «российской агрессией». В Кремле подчеркивают, что РФ не представляет угрозы другим странам, однако заявляют, что не оставят без внимания любые действия, которые могут представлять потенциальную опасность для национальных интересов страны.
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