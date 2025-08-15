В Ростовской области отразили очередную атаку БПЛА

Срочная новость
ВС РФ ночью отразили атаку украинских беспилотников в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском,Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
