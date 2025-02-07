Трамп сделал важное заявление по Украине

Вашингтон будет требовать от Украины что-то взамен военной помощи. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Никто больше не будет пользоваться США», — цитируют Трампа РИА Новости. Лидер США добавил, что сказал Зеленскому «об эквиваленте чего-либо взамен денег».
Президент США Дональд Трамп ранее указывал на значительные расходы Вашингтона на военную помощь Украине, утверждая, что США потратили на эти цели на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны НАТО. Эти заявления привели к временной приостановке американской помощи не только Украине, но и другим иностранным государствам. В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский выразил озабоченность по поводу качества и количества получаемой помощи, утверждая, что часть вооружения была устаревшей и требовала ремонта.
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