Евро впервые за пять месяцев упал ниже 100 рублей

Курс евро упал ниже 100 рублей
Впервые за долгое время курс евро упал ниже 100 рублей за единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные рынка FOREX. В настоящий момент курс рубля относительно евро составляет 99,975.
«К 13:30 мск 1 евро торговался по 99,975 рубля», — передает investing.com. Подобных значений российский рубль достиг впервые за пять месяцев.
Официальный курс доллара от ЦБ России на 8 февраля составляет 101 рубль. Данные опубликованы на сайте регулятора.
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