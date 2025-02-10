Евро впервые за пять месяцев упал ниже 100 рублей

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Курс евро упал ниже 100 рублей
Курс евро упал ниже 100 рублей Фото:

Впервые за долгое время курс евро упал ниже 100 рублей за единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные рынка FOREX. В настоящий момент курс рубля относительно евро составляет 99,975.

«К 13:30 мск 1 евро торговался по 99,975 рубля», — передает investing.com. Подобных значений российский рубль достиг впервые за пять месяцев.

Официальный курс доллара от ЦБ России на 8 февраля составляет 101 рубль. Данные опубликованы на сайте регулятора.

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Впервые за долгое время курс евро упал ниже 100 рублей за единицу валюты. Об этом свидетельствуют данные рынка FOREX. В настоящий момент курс рубля относительно евро составляет 99,975. «К 13:30 мск 1 евро торговался по 99,975 рубля», — передает investing.com. Подобных значений российский рубль достиг впервые за пять месяцев. Официальный курс доллара от ЦБ России на 8 февраля составляет 101 рубль. Данные опубликованы на сайте регулятора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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