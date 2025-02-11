В России резко выросло производство мороженого

Производство мороженого в России достигло максимума, прибавив в 2024 году 16,6% к показателям 2023 года. О том, что этот продукт стал самым быстрорастущим среди прочей «молочки», рассказали в Минсельхозе РФ. Также увеличилось производство сливок — на 14,7% и йогурта — на 6,6% за год.
Кроме этого, выросло производство сыров на 5,1% до 841 тысячи тонн, на 5% — творога, до 474,5 тысячи тонн. В абсолютных цифрах российские переработчики выпустили на рынок 600 тысяч тонн мороженого, 362 тысячи тонн сливок и 791 тысячу тонн йогуртов. Производители выпустили 6,1 млн тонн питьевого молока, что также больше на 5%, чем годом ранее. Кисломолочных продуктов было выпущено более 2,7 млн тонн, это на 3,2% больше показателей 2023 года. По предварительным данным, в 2024 году во всех категориях хозяйств было произведено 34,07 млн тонн сырого молока, что на 0,8% выше уровня предыдущего года.
«Молочная отрасль сегодня — одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе. В 2023 году поддержка этого направления составила порядка 62 млрд рублей, в 2024 году — уже почти 81 млрд рублей», — сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.
«Спрос на молочную продукцию растет существенно быстрее объемов производства товарного молока, — говорит генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. — Поэтому стратегической задачей для поддержания устойчивого баланса развития молочной индустрии сегодня является наращивание производства сырого молока».
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