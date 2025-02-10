10 февраля 2025

В Тюмени продают букеты роз по цене автомобиля

В Тюмени цена букетов выросла до 140 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Есть букеты и подешевле: к примеру, за 100 000 рублей
Есть букеты и подешевле: к примеру, за 100 000 рублей Фото:

В Тюмени ко Дню Святого Валентина влюбленным предлагают заказать букет роз за 140 000 рублей. Предложение размещено на сайте одного из агрегаторов по доставке подарков и цветов.

«Шикарная корзина из роз. 101 белая роза в форме сердца и 200 красных роз по краям. Цена — 140 000 рублей», — говорится в предложении от продавца.

По такой стоимости в Тюмени можно купить подержанное авто. К примеру, «Дэу Нексия» 2013 года выпуска: такая цена за машину указана на сайте бесплатных объявлений.

Что до других предложений на сайте агрегатора подарков, то тюменцам доступны и букеты подешевле. К примеру, 301 розу также можно купить за без малого 100 000 рублей. А букет из 101 розы обойдется в 75 900.

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В Тюмени ко Дню Святого Валентина влюбленным предлагают заказать букет роз за 140 000 рублей. Предложение размещено на сайте одного из агрегаторов по доставке подарков и цветов. «Шикарная корзина из роз. 101 белая роза в форме сердца и 200 красных роз по краям. Цена — 140 000 рублей», — говорится в предложении от продавца. По такой стоимости в Тюмени можно купить подержанное авто. К примеру, «Дэу Нексия» 2013 года выпуска: такая цена за машину указана на сайте бесплатных объявлений. Что до других предложений на сайте агрегатора подарков, то тюменцам доступны и букеты подешевле. К примеру, 301 розу также можно купить за без малого 100 000 рублей. А букет из 101 розы обойдется в 75 900.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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