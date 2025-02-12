Белый дом: в Вашингтоне не готовы говорить о визите Трампа в Москву

В настоящий момент в Вашингтоне не готовы говорить о возможности или условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«На данный момент у меня нет [сообщений] ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию», — сказала Левитт журналистам во время брифинга. Это заявление было ответом на вопросы о том, обсуждаются ли в правительстве США какие-либо аспекты предстоящей поездки главы государства.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Это произошло во время телефонного разговора между лидерами двух стран.
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