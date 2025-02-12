12 февраля 2025

Белый дом: в Вашингтоне не готовы говорить о визите Трампа в Москву

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В Белом доме не стали давать конкретных комментариев по визиту Трампа в Россию
В Белом доме не стали давать конкретных комментариев по визиту Трампа в Россию Фото:

В настоящий момент в Вашингтоне не готовы говорить о возможности или условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«На данный момент у меня нет [сообщений] ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию», — сказала Левитт журналистам во время брифинга. Это заявление было ответом на вопросы о том, обсуждаются ли в правительстве США какие-либо аспекты предстоящей поездки главы государства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Это произошло во время телефонного разговора между лидерами двух стран.

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В настоящий момент в Вашингтоне не готовы говорить о возможности или условиях визита американского президента Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «На данный момент у меня нет [сообщений] ни о каких решениях относительно возможного визита президента в Россию», — сказала Левитт журналистам во время брифинга. Это заявление было ответом на вопросы о том, обсуждаются ли в правительстве США какие-либо аспекты предстоящей поездки главы государства. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что президент России Владимир Путин пригласил Трампа в Москву. Это произошло во время телефонного разговора между лидерами двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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