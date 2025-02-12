12 февраля 2025

В пермском зоопарке можно увидеть самых маленьких лис на планете. Фото

Лисы фенеки из пермского зоопарка прошли карантин
© Служба новостей «URA.RU»
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Лисы в пермском зоопарке успешно прошли карантин
Лисы в пермском зоопарке успешно прошли карантин Фото:

В зоопарке Перми теперь можно увидеть фенеков. Самые маленькие представители семейства псовых уже прошли карантин. Об этом сообщает пресс-служба пермского зоопарка в соцсетях.

«Наши лисички фенеки прошли карантин, и теперь ими можно полюбоваться. Фенек — очаровательное создание с большими глазами и огромными ушами. Уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы. Несмотря на свою миниатюрность (длина тела составляет около 40 см, а вес — примерно 1,5 кг), фенеки очень ловкие и быстрые. Они активны ночью, а днем предпочитают спать», — сообщает telegram-канал пермского зоопарка.

Лисы проживают в павильоне «Экзотические животные» по соседству с мангустами и сурикатами. Фенеки прошли необходимые процедуры и карантин. Теперь их можно будет увидеть в пермском зоопарке.

Фенеки обитают в пустынях Северной Африки и Ближнего Востока
Фенеки обитают в пустынях Северной Африки и Ближнего Востока
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В зоопарке Перми теперь можно увидеть фенеков. Самые маленькие представители семейства псовых уже прошли карантин. Об этом сообщает пресс-служба пермского зоопарка в соцсетях. «Наши лисички фенеки прошли карантин, и теперь ими можно полюбоваться. Фенек — очаровательное создание с большими глазами и огромными ушами. Уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы. Несмотря на свою миниатюрность (длина тела составляет около 40 см, а вес — примерно 1,5 кг), фенеки очень ловкие и быстрые. Они активны ночью, а днем предпочитают спать», — сообщает telegram-канал пермского зоопарка. Лисы проживают в павильоне «Экзотические животные» по соседству с мангустами и сурикатами. Фенеки прошли необходимые процедуры и карантин. Теперь их можно будет увидеть в пермском зоопарке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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