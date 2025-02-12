В зоопарке Перми теперь можно увидеть фенеков. Самые маленькие представители семейства псовых уже прошли карантин. Об этом сообщает пресс-служба пермского зоопарка в соцсетях.
«Наши лисички фенеки прошли карантин, и теперь ими можно полюбоваться. Фенек — очаровательное создание с большими глазами и огромными ушами. Уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы. Несмотря на свою миниатюрность (длина тела составляет около 40 см, а вес — примерно 1,5 кг), фенеки очень ловкие и быстрые. Они активны ночью, а днем предпочитают спать», — сообщает telegram-канал пермского зоопарка.
Лисы проживают в павильоне «Экзотические животные» по соседству с мангустами и сурикатами. Фенеки прошли необходимые процедуры и карантин. Теперь их можно будет увидеть в пермском зоопарке.
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