Сумма ущерба в деле об аварийных домах в Кудымкаре выросла в семь раз

Власти установили, что объекты сдали с нарушениями (архивное фото)
Власти установили, что объекты сдали с нарушениями (архивное фото)

В Пермском крае сумма ущерба по уголовному делу о строительстве аварийных домов в Кудымкаре выросла в семь раз. Это выяснилось в рамках апелляционных слушаний, после которых бывшего руководителя столичной компании ООО «Квадра групп» Дмитрия Седова оставили в СИЗО.

«Первоначально Седов обвинялся в причинении ущерба на 43,3 млн рублей по двум домам в Кудымкаре. Теперь прибавились еще два здания. Общая сумма составила 298 млн рублей», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь».

Седову вменяют мошенничество в особо крупном размере и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ему уже предъявили обвинение.

В ходе расследования выяснилось, что при возведении домов использовались некачественные бетонные блоки, не соответствующие проектной документации. В некоторых местах были обнаружены пустоты, отсутствовал цементный раствор, а отдельные элементы можно было сдвинуть руками. Финансирование стройки осуществлялось из федерального, краевого и местного бюджетов.

URA.RU уже рассказывало, что Седов находится под арестом с января 2025 года. Его содержание под стражей продлено до 9 октября. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако суд оставил экс-менеджера в СИЗО, сославшись на сложность дела и большое число свидетелей. Налоговики весной объявили, что собираются ликвидировать ООО «Квадра групп».

