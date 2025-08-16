В Пермском крае сумма ущерба по уголовному делу о строительстве аварийных домов в Кудымкаре выросла в семь раз. Это выяснилось в рамках апелляционных слушаний, после которых бывшего руководителя столичной компании ООО «Квадра групп» Дмитрия Седова оставили в СИЗО.
«Первоначально Седов обвинялся в причинении ущерба на 43,3 млн рублей по двум домам в Кудымкаре. Теперь прибавились еще два здания. Общая сумма составила 298 млн рублей», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь».
Седову вменяют мошенничество в особо крупном размере и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ему уже предъявили обвинение.
В ходе расследования выяснилось, что при возведении домов использовались некачественные бетонные блоки, не соответствующие проектной документации. В некоторых местах были обнаружены пустоты, отсутствовал цементный раствор, а отдельные элементы можно было сдвинуть руками. Финансирование стройки осуществлялось из федерального, краевого и местного бюджетов.
URA.RU уже рассказывало, что Седов находится под арестом с января 2025 года. Его содержание под стражей продлено до 9 октября. Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или залог, однако суд оставил экс-менеджера в СИЗО, сославшись на сложность дела и большое число свидетелей. Налоговики весной объявили, что собираются ликвидировать ООО «Квадра групп».
