В боях с ВСУ погиб тракторист из Пермского края

Военнослужащего проводили в последний путь
Военнослужащего проводили в последний путь
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец из Пермского края Иван Чунарев. В последнее время он работал трактористом, передает мэрия Большесосновского округа.

«Сегодня (16 августа — прим. URA.RU) Большесосновский округ простился с участником специальной военной операции Иваном Чунаревым. Администрация выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Ивана Александровича», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Боец родился в августе 1988 года в селе Нижний Лып. Окончил девять классов местной школы, получил специальность агронома в Зюкайском сельскохозяйственном техникуме. Трудился в ОАО «Пермнефтегеофизика», ООО «Лыпское», ООО «Электрокар Пермь», последнее место работы — «Сейсморазведочная партия №1», там он был трактористом.

О гибели военнослужащего сообщили власти
О гибели военнослужащего сообщили власти


