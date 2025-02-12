Губернатор ХМАО позвал на встречу депутатов Тюменской областной думы

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с депутатами Тюменской областной думы, на которой обсудили новые совместные проекты. Речь шла о строительстве и проектирование мостов через Обь, развитие агропромышленной кооперации и улучшение туристической инфраструктуры. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.
«На встрече с депутатами Тюменской областной Думы, представляющими интересы жителей Югры, затронули широкий круг тем. Успели обсудить строительство моста через Обь в районе Сургута и проектирование нового моста в Октябрьском районе, рассмотрели перспективные проекты по улучшению транспортной доступности населенных пунктов», — сообщил глава региона.
Он добавил, что приняли решение усилить темпы строительства инженерных сетей и газификации новых микрорайонов Сургута. «Правительство региона занимается вопросом, соответствующие поручения даны, в том числе с учетом комплексного развития территорий», — заключил Кухарук.
Ранее URA.RU писало, что для развития региона Кухарук продолжает поддержать оленеводство. Он объявил о планах по обеспечению оленеводов новыми домами и дронами.
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