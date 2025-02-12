12 февраля 2025

Губернатор ХМАО позвал на встречу депутатов Тюменской областной думы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Кухарук обсудил новые проекты с депутатами Тюменской областной думы
Губернатор ХМАО Кухарук обсудил новые проекты с депутатами Тюменской областной думы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с депутатами Тюменской областной думы, на которой обсудили новые совместные проекты. Речь шла о строительстве и проектирование мостов через Обь, развитие агропромышленной кооперации и улучшение туристической инфраструктуры. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале.

«На встрече с депутатами Тюменской областной Думы, представляющими интересы жителей Югры, затронули широкий круг тем. Успели обсудить строительство моста через Обь в районе Сургута и проектирование нового моста в Октябрьском районе, рассмотрели перспективные проекты по улучшению транспортной доступности населенных пунктов», — сообщил глава региона.

Он добавил, что приняли решение усилить темпы строительства инженерных сетей и газификации новых микрорайонов Сургута. «Правительство региона занимается вопросом, соответствующие поручения даны, в том числе с учетом комплексного развития территорий», — заключил Кухарук.

Ранее URA.RU писало, что для развития региона Кухарук продолжает поддержать оленеводство. Он объявил о планах по обеспечению оленеводов новыми домами и дронами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук провел встречу с депутатами Тюменской областной думы, на которой обсудили новые совместные проекты. Речь шла о строительстве и проектирование мостов через Обь, развитие агропромышленной кооперации и улучшение туристической инфраструктуры. Об этом глава региона рассказал в личном телеграм-канале. «На встрече с депутатами Тюменской областной Думы, представляющими интересы жителей Югры, затронули широкий круг тем. Успели обсудить строительство моста через Обь в районе Сургута и проектирование нового моста в Октябрьском районе, рассмотрели перспективные проекты по улучшению транспортной доступности населенных пунктов», — сообщил глава региона. Он добавил, что приняли решение усилить темпы строительства инженерных сетей и газификации новых микрорайонов Сургута. «Правительство региона занимается вопросом, соответствующие поручения даны, в том числе с учетом комплексного развития территорий», — заключил Кухарук. Ранее URA.RU писало, что для развития региона Кухарук продолжает поддержать оленеводство. Он объявил о планах по обеспечению оленеводов новыми домами и дронами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...