17 августа 2025

Аналитики назвали средний размер банковских вкладов у жителей ХМАО

В ХМАО средний размер банковского вклада превысил один миллион рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем на накопительном счете жители ХМАО хранят по 220 тысяч рублей
В среднем на накопительном счете жители ХМАО хранят по 220 тысяч рублей Фото:

Средний размер банковского вклада у жителей Югры составил более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Средний размер вклада жителей ХМАО в нашем банке с начала года вырос на 10%. На сегодня он составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

По данным кредитной организации, жители региона открыли в июле 18,5 тысяч вкладов, это на 12% больше, чем в июне. Активнее югорчан в Уральском федеральном округе оказались только жители Свердловской области.

При этом на накопительных счетах югорчане хранят в среднем по 220 тысяч рублей. В общей сложности портфель накоплений жителей ХМАО превысил 160 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО переводят свои накопления из долларов и евро в золото, серебро, платину и палладий, накопив уже почти 400 кг драгоценных металлов. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средний размер банковского вклада у жителей Югры составил более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ. «Средний размер вклада жителей ХМАО в нашем банке с начала года вырос на 10%. На сегодня он составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. По данным кредитной организации, жители региона открыли в июле 18,5 тысяч вкладов, это на 12% больше, чем в июне. Активнее югорчан в Уральском федеральном округе оказались только жители Свердловской области. При этом на накопительных счетах югорчане хранят в среднем по 220 тысяч рублей. В общей сложности портфель накоплений жителей ХМАО превысил 160 миллиардов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО переводят свои накопления из долларов и евро в золото, серебро, платину и палладий, накопив уже почти 400 кг драгоценных металлов. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...