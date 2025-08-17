Аналитики назвали средний размер банковских вкладов у жителей ХМАО

Средний размер банковского вклада у жителей Югры составил более одного миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.
«Средний размер вклада жителей ХМАО в нашем банке с начала года вырос на 10%. На сегодня он составил 1 миллион 230 тысяч рублей», — отметил вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.
По данным кредитной организации, жители региона открыли в июле 18,5 тысяч вкладов, это на 12% больше, чем в июне. Активнее югорчан в Уральском федеральном округе оказались только жители Свердловской области.
При этом на накопительных счетах югорчане хранят в среднем по 220 тысяч рублей. В общей сложности портфель накоплений жителей ХМАО превысил 160 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО переводят свои накопления из долларов и евро в золото, серебро, платину и палладий, накопив уже почти 400 кг драгоценных металлов. По темпу прироста таких инвестиций округ вошел в топ-10 регионов России.
