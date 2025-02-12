12 февраля 2025

В Тюменской области выкопают тело умершей женщины, чтобы отправить в Армению

В Тюменской области эксгумируют тело, чтобы перезахоронить его в Армении
© Служба новостей «URA.RU»
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На эксгумации настоял муж погибшей
На эксгумации настоял муж погибшей Фото:

В Тюменской области по просьбе супруга эксгумируют тело его умершей супруги для перезахоронения в Армении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«В декабре 2021 года скончалась супруга истца, похороненная на кладбище Боровского. Однако осуществить похороны в родовом перезахоронении не представлялось возможным из-за закрытых границ в силу пандемии COVID-19; вывезти тело из России в Республику Армения было невозможно», — сообщили в пресс-службе.

Сам мужчина проживает в Армении и не имеет родственников в Тюменской области, которые могли бы заботиться о могиле. Суд удовлетворил его требования. Согласно решению, эксгумация будет проведена с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

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В Тюменской области по просьбе супруга эксгумируют тело его умершей супруги для перезахоронения в Армении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «В декабре 2021 года скончалась супруга истца, похороненная на кладбище Боровского. Однако осуществить похороны в родовом перезахоронении не представлялось возможным из-за закрытых границ в силу пандемии COVID-19; вывезти тело из России в Республику Армения было невозможно», — сообщили в пресс-службе. Сам мужчина проживает в Армении и не имеет родственников в Тюменской области, которые могли бы заботиться о могиле. Суд удовлетворил его требования. Согласно решению, эксгумация будет проведена с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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