В Тюменской области выкопают тело умершей женщины, чтобы отправить в Армению

В Тюменской области по просьбе супруга эксгумируют тело его умершей супруги для перезахоронения в Армении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«В декабре 2021 года скончалась супруга истца, похороненная на кладбище Боровского. Однако осуществить похороны в родовом перезахоронении не представлялось возможным из-за закрытых границ в силу пандемии COVID-19; вывезти тело из России в Республику Армения было невозможно», — сообщили в пресс-службе.
Сам мужчина проживает в Армении и не имеет родственников в Тюменской области, которые могли бы заботиться о могиле. Суд удовлетворил его требования. Согласно решению, эксгумация будет проведена с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.
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