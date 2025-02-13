Генсек НАТО полностью поддержал переговоры по Украине

Рютте: переговоры Путина и Трампа «создает впечатление» начала диалога
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Рютте назвал беседу Трампа и Путина удачной
Рютте назвал беседу Трампа и Путина удачной Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте выразил полную поддержку мирным переговорам по Украине. Об этом он заявил перед началом заседания глав министерств обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, подчеркнув важность достижения устойчивого мира в регионе.

«Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры», — заявил Рютте. Генсек НАТО уточнил, результатом переговоров должно стать установление долгосрочного мира, а сам факт звонка говорит, что между РФ и США начался диалог по Украине. 

Он заявил, что НАТО, как и США, хочет прочного мира на Украине. «Мы все хотим мира на Украине как можно скорее. Мы все хотим, чтобы у Украины была лучшая позиция, когда переговоры начнутся, чтобы они завершились успешно», — заявил он перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Шла беседа полтора часа. В ходе нее лидеры обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы.

Трамп в ходе беседы согласился с идеей не пускать Украину в НАТО, передает RT. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры.

Разговор глав двух государств взбудоражил интернет. Что о беседе политиков пишут пользователи — в  материале URA.RU.

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Генсек НАТО Марк Рютте выразил полную поддержку мирным переговорам по Украине. Об этом он заявил перед началом заседания глав министерств обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, подчеркнув важность достижения устойчивого мира в регионе. «Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры», — заявил Рютте. Генсек НАТО уточнил, результатом переговоров должно стать установление долгосрочного мира, а сам факт звонка говорит, что между РФ и США начался диалог по Украине.  Он заявил, что НАТО, как и США, хочет прочного мира на Украине. «Мы все хотим мира на Украине как можно скорее. Мы все хотим, чтобы у Украины была лучшая позиция, когда переговоры начнутся, чтобы они завершились успешно», — заявил он перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе. Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Шла беседа полтора часа. В ходе нее лидеры обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы. Трамп в ходе беседы согласился с идеей не пускать Украину в НАТО, передает RT. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры. Разговор глав двух государств взбудоражил интернет. Что о беседе политиков пишут пользователи — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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