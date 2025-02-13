Генсек НАТО полностью поддержал переговоры по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте выразил полную поддержку мирным переговорам по Украине. Об этом он заявил перед началом заседания глав министерств обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, подчеркнув важность достижения устойчивого мира в регионе.
«Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры», — заявил Рютте. Генсек НАТО уточнил, результатом переговоров должно стать установление долгосрочного мира, а сам факт звонка говорит, что между РФ и США начался диалог по Украине.
Он заявил, что НАТО, как и США, хочет прочного мира на Украине. «Мы все хотим мира на Украине как можно скорее. Мы все хотим, чтобы у Украины была лучшая позиция, когда переговоры начнутся, чтобы они завершились успешно», — заявил он перед началом встречи министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе.
Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Шла беседа полтора часа. В ходе нее лидеры обсудили вопросы, связанные с ситуацией на Украине, на Ближнем Востоке, а также другие актуальные темы.
Трамп в ходе беседы согласился с идеей не пускать Украину в НАТО, передает RT. Он также акцентировал внимание на необходимости мирного разрешения украинского конфликта через переговоры.
Разговор глав двух государств взбудоражил интернет. Что о беседе политиков пишут пользователи — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.