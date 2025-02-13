Россию продвинуть в НАТО, Зеленского — выгнать: разговор Путина и Трампа взбудоражил интернет

Читатели FT назвали Зеленского аферистом и попросили уйти с поста президента
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Пользователи интернета посоветовали Зеленскому уйти с поста президента
Пользователи интернета посоветовали Зеленскому уйти с поста президента Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Европе необходимо решить вопрос включения России в состав блока НАТО, а Украине проблему с русским этническим меньшинством в стране. Позже читатели зарубежных СМИ назвали действующего лидера Украины Владимира Зеленского аферистом.

«Либо включайте Россию в НАТО, либо не продвигайте альянс и его вооружение в страны, граничащие с РФ. Конкретно для Украины: решить политические вопросы с русским этническим меньшинством в Украине», — прокомментировал пост Financial Times пользователь с ником Ace23.

Другие читатели назвали экс-президента Джо Байдена и бывшего вице-президент США Камалу Харрис «слабаками». Darjeeling Tea отмечает, что они продолжали финансировать афериста Зеленского и обманывать всех, что Украина выигрывает конфликт.

Пользователь Stay_Based_not_woke выразил мнение, что Зеленскому нужно уйти, чтобы в регионе воцарился мир. По его словам, этот человек уже отменил запланированные президентские выборы и продлевал военное положение 14 раз. 

Ранее стало известно, что 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного диалога договорились начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Отмечается, что данное решение стало переломным в трехлетней политике Соединенных Штатов. Об этом писал «Ридус».

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Европе необходимо решить вопрос включения России в состав блока НАТО, а Украине проблему с русским этническим меньшинством в стране. Позже читатели зарубежных СМИ назвали действующего лидера Украины Владимира Зеленского аферистом. «Либо включайте Россию в НАТО, либо не продвигайте альянс и его вооружение в страны, граничащие с РФ. Конкретно для Украины: решить политические вопросы с русским этническим меньшинством в Украине», — прокомментировал пост Financial Times пользователь с ником Ace23. Другие читатели назвали экс-президента Джо Байдена и бывшего вице-президент США Камалу Харрис «слабаками». Darjeeling Tea отмечает, что они продолжали финансировать афериста Зеленского и обманывать всех, что Украина выигрывает конфликт. Пользователь Stay_Based_not_woke выразил мнение, что Зеленскому нужно уйти, чтобы в регионе воцарился мир. По его словам, этот человек уже отменил запланированные президентские выборы и продлевал военное положение 14 раз.  Ранее стало известно, что 12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного диалога договорились начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. Отмечается, что данное решение стало переломным в трехлетней политике Соединенных Штатов. Об этом писал «Ридус».
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