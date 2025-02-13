На Пермском тракте изменят схему движения

13 февраля 2025 в 16:44 Размер текста - 17 +

Схему движение изменят из-за капремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург изменят схему движения, перекрыв на время капитального ремонта съезд из Первоуральска. Работы будут проводить 15 и 16 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В указанный период с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по установке барьерного ограждения. Съезд, расположенный на 325—326-м километре из Первоуральска в направлении Перми, будет перекрыт», — следует из сообщения. Объезд организуют по Новоалексеевской развязке на 332-м километре. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Пермь — Екатеринбург изменят схему движения, перекрыв на время капитального ремонта съезд из Первоуральска. Работы будут проводить 15 и 16 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В указанный период с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по установке барьерного ограждения. Съезд, расположенный на 325—326-м километре из Первоуральска в направлении Перми, будет перекрыт», — следует из сообщения. Объезд организуют по Новоалексеевской развязке на 332-м километре. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.