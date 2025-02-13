На Пермском тракте изменят схему движения

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Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган , сужение полос, мост бурова петрова, перекрытие полосы
Схему движение изменят из-за капремонта Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург изменят схему движения, перекрыв на время капитального ремонта съезд из Первоуральска. Работы будут проводить 15 и 16 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В указанный период с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по установке барьерного ограждения. Съезд, расположенный на 325—326-м километре из Первоуральска в направлении Перми, будет перекрыт», — следует из сообщения.

Объезд организуют по Новоалексеевской развязке на 332-м километре. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.

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На трассе Пермь — Екатеринбург изменят схему движения, перекрыв на время капитального ремонта съезд из Первоуральска. Работы будут проводить 15 и 16 февраля, рассказали URA.RU в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В указанный период с 09:00 до 16:00 будут проводиться работы по установке барьерного ограждения. Съезд, расположенный на 325—326-м километре из Первоуральска в направлении Перми, будет перекрыт», — следует из сообщения. Объезд организуют по Новоалексеевской развязке на 332-м километре. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону: 8(800)200-63-06.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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