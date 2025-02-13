13 февраля 2025

Есть ли в Тюмени ажиотажный спрос после падения курса доллара. Фото

Тюменские банки не отмечают дефицита валюты на фоне падения курса доллара
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам банков, дефицита валюты и ажиотажного спроса в Тюмени нет
По словам банков, дефицита валюты и ажиотажного спроса в Тюмени нет Фото:

В Тюмени ажиотажного спроса на фоне снижения курса доллара не отмечается, Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который посетил несколько обменных пунктов.

«Везде ситуация спокойная, очередей нет. Во всех обменниках есть валюта, выставлены объявления о текущем курсе», — передает с места сотрудник агентства.

Часть обменников пока не выставляет курсы на стационарных табло. Как пояснили журналисту URA.RU сотрудники таких пунктов, они ждут, когда курс стабилизируется — чтобы не обновлять стенды в ежедневном формате.

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В Тюмени ажиотажного спроса на фоне снижения курса доллара не отмечается, Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который посетил несколько обменных пунктов. «Везде ситуация спокойная, очередей нет. Во всех обменниках есть валюта, выставлены объявления о текущем курсе», — передает с места сотрудник агентства. Часть обменников пока не выставляет курсы на стационарных табло. Как пояснили журналисту URA.RU сотрудники таких пунктов, они ждут, когда курс стабилизируется — чтобы не обновлять стенды в ежедневном формате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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