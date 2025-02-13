По словам банков, дефицита валюты и ажиотажного спроса в Тюмени нет
В Тюмени ажиотажного спроса на фоне снижения курса доллара не отмечается, Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который посетил несколько обменных пунктов.
«Везде ситуация спокойная, очередей нет. Во всех обменниках есть валюта, выставлены объявления о текущем курсе», — передает с места сотрудник агентства.
Часть обменников пока не выставляет курсы на стационарных табло. Как пояснили журналисту URA.RU сотрудники таких пунктов, они ждут, когда курс стабилизируется — чтобы не обновлять стенды в ежедневном формате.
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