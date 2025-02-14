В команде Трампа выступили за прямые переговоры Путина и Зеленского

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Кит Келлог заявил, что в США хотят переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом
Кит Келлог заявил, что в США хотят переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны провести прямые переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог. 

«Зеленский и Путин обязаны встретиться и обсудить все напрямую. При этом сторонам придется пойти на уступки», — заявил Келлог. Его слова передает издание Tagesschau.

Кроме того, Кит Келлог опроверг заявление, что глава США Дональд Трамп якобы хотел договориться с Путиным, а не проводить переговоры. Для Штатов важно, чтобы все три стороны — Москва, Киев, Вашингтон — начали диалог. 

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении «некоторого хорошего прогресса» в урегулировании украинского конфликта. Также в ближайшем будущем Кит Келлог предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта

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Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны провести прямые переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог.  «Зеленский и Путин обязаны встретиться и обсудить все напрямую. При этом сторонам придется пойти на уступки», — заявил Келлог. Его слова передает издание Tagesschau. Кроме того, Кит Келлог опроверг заявление, что глава США Дональд Трамп якобы хотел договориться с Путиным, а не проводить переговоры. Для Штатов важно, чтобы все три стороны — Москва, Киев, Вашингтон — начали диалог.  Ранее Дональд Трамп объявил о достижении «некоторого хорошего прогресса» в урегулировании украинского конфликта. Также в ближайшем будущем Кит Келлог предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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