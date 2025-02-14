В команде Трампа выступили за прямые переговоры Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский должны провести прямые переговоры по ситуации на Украине. Об этом сообщил спецпосланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
«Зеленский и Путин обязаны встретиться и обсудить все напрямую. При этом сторонам придется пойти на уступки», — заявил Келлог. Его слова передает издание Tagesschau.
Кроме того, Кит Келлог опроверг заявление, что глава США Дональд Трамп якобы хотел договориться с Путиным, а не проводить переговоры. Для Штатов важно, чтобы все три стороны — Москва, Киев, Вашингтон — начали диалог.
Ранее Дональд Трамп объявил о достижении «некоторого хорошего прогресса» в урегулировании украинского конфликта. Также в ближайшем будущем Кит Келлог предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.