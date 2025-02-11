11 февраля 2025

Трамп рассказал о прогрессе по украинскому вопросу

Трамп: по украинскому вопросу «достигается некоторый хороший прогресс»
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подтверждает прогресс в урегулировании конфликта на Украине
Трамп подтверждает прогресс в урегулировании конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
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По украинскому вопросу «достигается некоторый хороший прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.

«Трамп заявил, что по украинскому урегулированию „достигается некоторый хороший прогресс“, — передает reuters.com. Уточняется, что король Абдалла и его сын были приняты в Белом доме, после чего журналистов пригласили в Овальный кабинет.

Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.

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По украинскому вопросу «достигается некоторый хороший прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. «Трамп заявил, что по украинскому урегулированию „достигается некоторый хороший прогресс“, — передает reuters.com. Уточняется, что король Абдалла и его сын были приняты в Белом доме, после чего журналистов пригласили в Овальный кабинет. Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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