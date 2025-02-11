Трамп рассказал о прогрессе по украинскому вопросу

По украинскому вопросу «достигается некоторый хороший прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме.
«Трамп заявил, что по украинскому урегулированию „достигается некоторый хороший прогресс“, — передает reuters.com. Уточняется, что король Абдалла и его сын были приняты в Белом доме, после чего журналистов пригласили в Овальный кабинет.
Специальный представитель Трампа по вопросам Украины и России, генерал в отставке Кит Келлог, в ближайшем будущем предложит президенту США стратегии для разрешения конфликта, пишет Bloomberg. В рамках подготовки к этому Келлог планирует собрать актуальные данные, участвуя в Мюнхенской конференции по безопасности, а также посетив Киев и другие европейские столицы. Кроме того, Трамп заявил, что может в скором времени поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, однажды Украина может стать частью России, передает телеканал 360.
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