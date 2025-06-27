В Госдуме предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Депутаты Госдумы хотят создать публичный реестр телефонных мошенников, действующих из-за рубежа. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Свою инициативу они направили Михаилу Мишустину.
«Каждый день в стране совершаются сотни тысяч мошеннических телефонных звонков, и люди должны знать в лицо тех, кто при помощи обмана и использования различных методов психологического воздействия вынуждает граждан расставаться со своими деньгами и переводить их на подставные счета», — приводит слова Миронова РИА Новости.
В инициативе предлагается сделать реестр открытым и обеспечить его интеграцию с финансовыми организациями, операторами связи и IT-компаниями. В документе указывается, что в реестр могут быть включены сведения о лицах, осужденных в России по статьям о мошенничестве, иностранных гражданах, находящихся в международном розыске, а также информация от Росфинмониторинга и других уполномоченных органов, подтверждающая противоправную деятельность.
По данным Сергея Миронова, за 2024 год в России было зарегистрировано более 700 тысяч преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Это на 14% превышает показатель предыдущего года.
В России в последние годы принимаются меры по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом. С сентября 2025 года абоненты смогут блокировать нежелательные звонки и СМС через операторов связи, а ранее был введен запрет на служебные коммуникации в мессенджерах и блокировку смс с кодами от «Госуслуг». Сейчас обсуждаются новые инициативы, включая создание реестра мошенников и возможность подачи заявлений о мошенничестве через портал «Госуслуги».
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