Леонтьев в майке с глубоким вырезом спел для французов

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Леонтьев исполнил хиты на Лазурном берегу
Леонтьев исполнил хиты на Лазурном берегу Фото:

Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на французском Лазурном берегу, появившись на сцене в фирменной майке с глубоким вырезом. Об этом сообщил журнал Woman.ru. 

«Недавно главный Казанова страны порадовал фанатов главными хитами на Лазурном берегу. <...> На сцене он появился в темных штанах с кожаными вставками, майке с фирменным глубоким вырезом и ярком бело-черно-красном пиджаке», — написало издание. Там отметили, что 76-летний артист продемонстрировал отличную физическую форму и максимальную отдачу на сцене.

Кроме того, пользователи социальных сетей отмечали неизменно чистый голос, выдающийся талант и неизменную харизму артиста, называя Леонтьева легендой российской эстрады. Стилист Анастасия Мальцева подчеркнула, что для нее певец является источником вдохновения и энергии, неизменно поражающим своим внутренним и внешним совершенством.

Ранее стало известно, что Леонтьев принял предложение о выступлении на частном мероприятии во Франции, поскольку количество заказов в России заметно сократилось. В июне певец дал концерт на торжественном ужине, за который его гонорар составил порядка 15 миллионов рублей, передает «360.ru».

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Народный артист России Валерий Леонтьев выступил на французском Лазурном берегу, появившись на сцене в фирменной майке с глубоким вырезом. Об этом сообщил журнал Woman.ru.  «Недавно главный Казанова страны порадовал фанатов главными хитами на Лазурном берегу. <...> На сцене он появился в темных штанах с кожаными вставками, майке с фирменным глубоким вырезом и ярком бело-черно-красном пиджаке», — написало издание. Там отметили, что 76-летний артист продемонстрировал отличную физическую форму и максимальную отдачу на сцене. Кроме того, пользователи социальных сетей отмечали неизменно чистый голос, выдающийся талант и неизменную харизму артиста, называя Леонтьева легендой российской эстрады. Стилист Анастасия Мальцева подчеркнула, что для нее певец является источником вдохновения и энергии, неизменно поражающим своим внутренним и внешним совершенством. Ранее стало известно, что Леонтьев принял предложение о выступлении на частном мероприятии во Франции, поскольку количество заказов в России заметно сократилось. В июне певец дал концерт на торжественном ужине, за который его гонорар составил порядка 15 миллионов рублей, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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