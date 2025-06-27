Путин расширил влияние на Ближнем Востоке через выгодную сделку

Россия вывела отношения с ключевым партнером в Персидском заливе на новый уровень. На встрече с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 27 июня в Минске российский лидер заявил, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ поможет расширению связей. Как объяснили эксперты URA.RU, это станет важным мостом для сохранения и усиления влияния России на всем Ближнем Востоке.
В начале отдельной встречи на полях саммита ЕАЭС в столице Белоруссии Путин передал через шейха самые наилучшие пожелания президенту ОАЭ. Российский лидер выразил надежду, что Абу-Даби будет представлен на высшем уровне на саммите «Россия — Лига арабских государств» 15 октября в Москве.
«Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. И это, безусловно, будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей», — заявил Путин.
В свою очередь наследный принц Абу-Даби передал Путину «пожелания здоровья и благополучия» от президента ОАЭ. «Он также желает вашим детям прогресса и процветания», — сообщил шейх.
Путин вывел отношения с ключевым партнером на Ближнем Востоке на новый уровень, считает востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина. По ее словам, между Россией и ОАЭ сложились очень хорошие отношения, последние годы наблюдается резкий рост торгово-экономического сотрудничества, несмотря на давление со стороны Запада на многих российских партнеров из-за санкций.
“Подписание соглашения о зоне свободной торговли — это, бесспорно, шаг вперед в развитии двусторонних отношений, связи между Россией и соседними с ОАЭ государствами. Это важный мост для сохранения и усиления влияния России на Ближнем Востоке”, — заявила Супонина.
Соглашение с ОАЭ позволит России прежде всего нарастить торговлю с Катаром, Бахрейном и Оманом, отметил завкафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов. Это также подстегнет традиционного конкурента ОАЭ — Саудовскую Аравию — усилить взаимоотношения с Россией, чтобы не отставать от Абу-Даби, Москва может на этом «сыграть» и извлечь выгоду, продолжил собеседник URA.RU.
“У нас в регионе складываются очень хорошие отношения на дипломатическом треке. Это будет хорошей базой для расширения экономических связей. Заключение соглашения между ЕАЭС и ОАЭ о зоне свободной торговли усилит российское присутствие в регионе, потому что Россия в ЕАЭС — очевидный лидер. Мы освобождаем товарное движение между странами, это возможности для нашего бизнеса, серьезная помощь развитию экспорта, наши компании будут свободнее на мировом рынке”, — уверен Осипов.
«Давайте будем честными — это еще и политический сигнал», — подчеркнул собеседник URA.RU. По его мнению, сложно говорить о какой-то «изоляции» России. Политическое значение встречи отметила и востоковед Супонина. Эксперт РСМД напомнила, что ОАЭ выступают посредником в гуманитарных вопросах по конфликту на Украине.
«Благодаря усилиям лично президента страны Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна, отца наследного принца ОАЭ, с которым сегодня встречался Путин, неоднократно проходили сделки между Россией и США по обмену заключенными» — добавила Супонина. Позиция ОАЭ по конфликту Ирана и Израиля совпала с российской и во многом помогла хотя бы приостановить этот конфликт на какое-то время, заключила востоковед.
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