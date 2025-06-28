Через месяц после начала специальной военной операции по зданиям конгресса США проходили украинские военнослужащие в форме с ранениями, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X. По словам конгрессвумен, украинские военные посещали различные офисы и настойчиво просили о поддержке.
«Зеленский... Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — заявила конгрессвумен.
Грин также отметила, что уровень пропаганды в поддержку Украины в сенате США достиг невиданных ранее масштабов. Она подчеркнула, что подобной активности со стороны сторонников иностранного лидера ранее в американском законодательном органе не наблюдалось. По словам конгрессвумен, это оказывает значительное влияние на формирование позиции сенаторов по вопросам военной и финансовой поддержки Киева.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разоблачение главы киевской администрации Владимира Зеленского будет носить крайне жесткий характер. По его словам, западные партнеры в будущем потребуют от Зеленского объяснений по поводу растраты миллиардов долларов.
Дипломат подчеркнул, что украинский лидер неоднократно осуществлял коррупционные схемы в отношении выделяемой финансовой поддержки. Как отметил Небензя, вопросы о целевом использовании этих средств регулярно возникали как у граждан Украины, так и у западных союзников Киева, передает RT.
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