Сенатор Грин рассказала про выходки боевиков ВСУ в конгрессе

Сенатор Грин: боевики ВСУ умоляли о помощи в кабинетах конгресса
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевики ВСУ заходили во все кабинеты конгресса и умоляли о помощи
Боевики ВСУ заходили во все кабинеты конгресса и умоляли о помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Через месяц после начала специальной военной операции по зданиям конгресса США проходили украинские военнослужащие в форме с ранениями, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X. По словам конгрессвумен, украинские военные посещали различные офисы и настойчиво просили о поддержке.

«Зеленский... Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — заявила конгрессвумен.

Грин также отметила, что уровень пропаганды в поддержку Украины в сенате США достиг невиданных ранее масштабов. Она подчеркнула, что подобной активности со стороны сторонников иностранного лидера ранее в американском законодательном органе не наблюдалось. По словам конгрессвумен, это оказывает значительное влияние на формирование позиции сенаторов по вопросам военной и финансовой поддержки Киева.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разоблачение главы киевской администрации Владимира Зеленского будет носить крайне жесткий характер. По его словам, западные партнеры в будущем потребуют от Зеленского объяснений по поводу растраты миллиардов долларов.

Дипломат подчеркнул, что украинский лидер неоднократно осуществлял коррупционные схемы в отношении выделяемой финансовой поддержки. Как отметил Небензя, вопросы о целевом использовании этих средств регулярно возникали как у граждан Украины, так и у западных союзников Киева, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Через месяц после начала специальной военной операции по зданиям конгресса США проходили украинские военнослужащие в форме с ранениями, заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в социальной сети X. По словам конгрессвумен, украинские военные посещали различные офисы и настойчиво просили о поддержке. «Зеленский... Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи», — заявила конгрессвумен. Грин также отметила, что уровень пропаганды в поддержку Украины в сенате США достиг невиданных ранее масштабов. Она подчеркнула, что подобной активности со стороны сторонников иностранного лидера ранее в американском законодательном органе не наблюдалось. По словам конгрессвумен, это оказывает значительное влияние на формирование позиции сенаторов по вопросам военной и финансовой поддержки Киева. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разоблачение главы киевской администрации Владимира Зеленского будет носить крайне жесткий характер. По его словам, западные партнеры в будущем потребуют от Зеленского объяснений по поводу растраты миллиардов долларов. Дипломат подчеркнул, что украинский лидер неоднократно осуществлял коррупционные схемы в отношении выделяемой финансовой поддержки. Как отметил Небензя, вопросы о целевом использовании этих средств регулярно возникали как у граждан Украины, так и у западных союзников Киева, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...