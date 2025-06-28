Российские вооруженные силы взяли под контроль ключевое месторождение лития в Донецкой народной республике, тем самым лишив Украину стратегического ресурса для потенциальной сделки с Соединенными Штатами. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что литиевое месторождение ранее рассматривалось Киевом как «критически важный актив», который мог бы стать основой для экономического партнерства между Украиной и США. «Чем больше территорий занимают российские войска на Украине, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону», — приводит газета мнение своего автора.
Ранее французское издание Le Figaro сообщало, что речь идет о месторождении лития в районе населенного пункта Шевченко в ДНР, которое считается одним из наиболее перспективных в регионе. По оценкам экспертов, разработка подобных месторождений может существенно повлиять на расстановку экономических интересов внешних игроков и дальнейшее развитие ситуации вокруг Украины, напоминает «Национальная служба новостей».
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