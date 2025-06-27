27 июня 2025

Путин поздравил выпускников российских школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин обратился к выпускникам школ через видеообращение
Владимир Путин обратился к выпускникам школ через видеообращение Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и поздравил их с окончанием учебы. Глава страны пожелал каждому найти свое призвание, верить в себя, смело идти вперед и ставить перед собой масштабные цели. 

«Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться», — заявил Путин в своем видеообращении.

Глава России подчеркнул важность учителей, которым выпускники выражают глубокую и искреннюю благодарность. Президент выразил уверенность, что выпускники будут с теплом и уважением хранить в памяти напутствия, советы и доброту своих педагогов, а также не раз вернутся в родные стены школы.

Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности РФ, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей от внешнего влияния. Президент отметил, что формирование у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности и уважения к историческим корням является приоритетом государственной политики.

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Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и поздравил их с окончанием учебы. Глава страны пожелал каждому найти свое призвание, верить в себя, смело идти вперед и ставить перед собой масштабные цели.  «Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться», — заявил Путин в своем видеообращении. Глава России подчеркнул важность учителей, которым выпускники выражают глубокую и искреннюю благодарность. Президент выразил уверенность, что выпускники будут с теплом и уважением хранить в памяти напутствия, советы и доброту своих педагогов, а также не раз вернутся в родные стены школы. Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности РФ, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей от внешнего влияния. Президент отметил, что формирование у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности и уважения к историческим корням является приоритетом государственной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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