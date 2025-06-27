Путин поздравил выпускников российских школ

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и поздравил их с окончанием учебы. Глава страны пожелал каждому найти свое призвание, верить в себя, смело идти вперед и ставить перед собой масштабные цели.
«Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы — кем стать, каких вершин добиться», — заявил Путин в своем видеообращении.
Глава России подчеркнул важность учителей, которым выпускники выражают глубокую и искреннюю благодарность. Президент выразил уверенность, что выпускники будут с теплом и уважением хранить в памяти напутствия, советы и доброту своих педагогов, а также не раз вернутся в родные стены школы.
Ранее, выступая на заседании Совета Безопасности РФ, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей от внешнего влияния. Президент отметил, что формирование у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности и уважения к историческим корням является приоритетом государственной политики.
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