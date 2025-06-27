Синоптики рассказали, что ждет Центральную Россию в конце июня и в июле

В центре европейской части России с 30 июня по 1 июля ожидается аномальное похолодание — температура воздуха будет на четыре градуса ниже климатической нормы. Ночные температуры опустятся до 5–10 градусов, а дневные значения не превысят 13–18 градусов. Такой холод для этого времени года станет одним из самых сильных за последние десятилетия. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«И 30 июня, и 1 июля температура будет на четыре градуса ниже нормы. Это холодная погода, этот период будет один из самых холодных в нынешнем веке. Минимальная ночная температура для 30 июня была 5 градусов в 1879 году, а в понедельник в Московском регионе прогнозируется от 5 до 10 градусов, и день совсем не жаркий — от 13 до 18, во вторник тоже прохладная погода», — заявил Вильфанд РИА Новости.
Эксперт уточнил, что в выходные дни в Москве и близлежащих регионах существенных осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться на уровне около 22 градусов. Однако уже ближе к вечеру воскресенья начнется заметное похолодание, которое будет сопровождаться интенсивным дождем. Погодные условия на начало июля могут стать одними из самых холодных для региона за весь XXI век.
Ранее в июне в Москве и области уже наблюдалось похолодание с дождями: в День России, 12 июня, температура не превышала 18–20 градусов, а в последующие дни сохранялась прохладная и облачная погода. Тогда синоптики также отмечали, что температурные значения остаются ниже климатической нормы для этого времени года.
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