27 июня 2025

Огненный шар заметили в небе над Джорджией в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Падение необычного объекта стало причиной землетрясения
Падение необычного объекта стало причиной землетрясения Фото:

В небе над северной частью американского штата Джорджия зафиксировали яркий огненный шар, падение которого сопровождалось локальным землетрясением. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба США.

«Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30 (27 июня — прим. URA.RU). Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — говорится в публикации ведомства на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Специалисты метеослужбы добавили, что объект не удалось отследить с помощью радаров или спутников из-за высокой скорости движения. На данный момент известно как минимум о двух случаях, когда осколки упавшего небесного тела повредили крыши жилых домов. Информация о пострадавших в этот раз не поступала.

В апреле российские туристы рассказывали, что видели огненный шар в небе. Это произошло в Дубае, пишет RT.

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В небе над северной частью американского штата Джорджия зафиксировали яркий огненный шар, падение которого сопровождалось локальным землетрясением. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба США. «Метеорит или космический мусор пролетел в небе над Северной Джорджией около 12:30 (27 июня — прим. URA.RU). Вскоре после этого поступили многочисленные сообщения о землетрясении, за которыми последовали видеозаписи вспышки в небе, которую можно было увидеть даже в Южной Каролине. Это землетрясение на самом деле было ударной волной от падения метеорита или космического мусора», — говорится в публикации ведомства на странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Специалисты метеослужбы добавили, что объект не удалось отследить с помощью радаров или спутников из-за высокой скорости движения. На данный момент известно как минимум о двух случаях, когда осколки упавшего небесного тела повредили крыши жилых домов. Информация о пострадавших в этот раз не поступала. В апреле российские туристы рассказывали, что видели огненный шар в небе. Это произошло в Дубае, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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