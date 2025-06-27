27 июня 2025

Актер Юра Борисов сыграет роль Гамлета на сцене МХТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Борисов получил новую роль
Борисов получил новую роль Фото:

Российский актер Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке одноименной пьесы, которую в следующем сезоне представит Московский художественный театр имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В официальном сообщении пресс-службы уточняется, что режиссером спектакля выступит Андрей Гончаров, а премьеру планируют провести на Основной сцене МХТ. «В следующем сезоне на Основной сцене МХТ планируется премьера спектакля „Гамлет“. Режиссер — Андрей Гончаров, в заглавной роли — Юра Борисов. Об этом Константин Хабенский рассказал на вечере из цикла „Художественный разговор с художественным руководителем“. Подробности вечера мы расскажем позже», — сообщили в театре, передает ТАСС.

На встрече с публикой художественный руководитель МХТ Константин Хабенский объявил о планах театра поставить шекспировскую трагедию с Борисовым в главной роли. Ожидается, что проект станет одним из ключевых событий нового сезона для театра и привлечет внимание широкой аудитории. Дополнительные подробности о дате премьеры, составе труппы и концепции постановки представители МХТ пообещали объявить позднее.

Борисов, исполнивший ведущие роли в лентах «Анора» и «Купе номер шесть», был включен в список из 534 представителей киноиндустрии, получивших приглашение вступить в Американскую академию кинематографических искусств и наук. Соответствующая информация содержится в официальном сообщении организации. Борисов может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино об увольнении и повторному приеме на работу Сэма Альтмана.

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Российский актер Юра Борисов сыграет Гамлета в новой постановке одноименной пьесы, которую в следующем сезоне представит Московский художественный театр имени А. П. Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В официальном сообщении пресс-службы уточняется, что режиссером спектакля выступит Андрей Гончаров, а премьеру планируют провести на Основной сцене МХТ. «В следующем сезоне на Основной сцене МХТ планируется премьера спектакля „Гамлет“. Режиссер — Андрей Гончаров, в заглавной роли — Юра Борисов. Об этом Константин Хабенский рассказал на вечере из цикла „Художественный разговор с художественным руководителем“. Подробности вечера мы расскажем позже», — сообщили в театре, передает ТАСС. На встрече с публикой художественный руководитель МХТ Константин Хабенский объявил о планах театра поставить шекспировскую трагедию с Борисовым в главной роли. Ожидается, что проект станет одним из ключевых событий нового сезона для театра и привлечет внимание широкой аудитории. Дополнительные подробности о дате премьеры, составе труппы и концепции постановки представители МХТ пообещали объявить позднее. Борисов, исполнивший ведущие роли в лентах «Анора» и «Купе номер шесть», был включен в список из 534 представителей киноиндустрии, получивших приглашение вступить в Американскую академию кинематографических искусств и наук. Соответствующая информация содержится в официальном сообщении организации. Борисов может сыграть соучредителя OpenAI Илью Суцкевера в новом фильме Луки Гуаданьино об увольнении и повторному приеме на работу Сэма Альтмана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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