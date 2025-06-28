На Алтае водоворот унес 15-летнюю девушку и ее спасительницу

В Республике Алтай 15-летнюю девушку затянуло в водоворот реки Урсул и унесло под скалу. Ее попыталась спасти 34-летняя женщина, но выбраться из воды самостоятельно она тоже не смогла, сообщили в региональном МЧС.
«Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, которые находились рядом на берегу. В урочище Сыгынташ 15-летнюю девушку затянуло в водоворот реки и унесло под скалу, при попытке её спасти утонула 34-летняя женщина», — рассказали в ведомстве. Сообщение о трагедии опубликовано в telegram-канале.
Тела погибших были найдены на расстоянии 5 и 15 километров ниже по течению реки Урсул от места происшествия. Сотрудники полиции извлекли их из воды и в настоящее время проводят необходимые оперативно-следственные действия.
Подобные трагедии на водоемах случаются и в других регионах: ранее в ХМАО нашли погибшей женщину, которая пропала после прогулки на лодке по реке Большой Юган, а также завершились поиски мужчины, утонувшего на реке Конда. В обоих случаях тела обнаружили спустя несколько дней после происшествий.
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