История отношений одного из наиболее состоятельных людей мира, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, и бывшей телеведущей Лорен Санчес привлекает внимание общественности с 2019 года, когда пара впервые объявила о своих чувствах. Оба прошли через разводы, оказались в центре скандалов и постоянного внимания со стороны прессы. В обществе по-прежнему обсуждают мотивы, по которым 61-летний Джефф Безос решил вновь вступить в брак, учитывая, что его предыдущая супруга получила при разводе компенсацию в размере 39 миллиардов долларов. Лорен Санчес, в свою очередь, на собственном примере показала, что даже в 55 лет и имея троих детей от предыдущего брака, можно выйти замуж за миллиардера.
Торжественное мероприятие, которое уже называют «свадьбой века», проходит с 26 по 28 июня в Венеции. В город уже прибыли известные гости. Ожидается, что на празднике будет присутствовать от 200 до 250 человек. Среди приглашенных — Дональд Трамп с семьей, представители семейства Кардашьян, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, Кэти Перри, Орландо Блум и другие знаменитости. Основная церемония намечена на 27 июня. Как выглядит «свадьба века» — в фотогалерее URA.RU.
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