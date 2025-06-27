В Госдуме жестко ответили на планы Киева атаковать территории РФ

Переходом к «фашистским методам» назвал планы Украины об увеличении дальнобойных ударов беспилотникам по территории России депутат Госдумы от Республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал заявление украинского министра обороны Рустема Умерова.
«Агонизирующий киевский режим, теряя позицию за позицией на линии боевого соприкосновения, переходит к исключительно к фашистским методам. Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия. А вот дальнобойные беспилотники и натовские ракеты как раз нужны ВСУ для ударов по мирным российским городам и селам», — заявил Ивлев в беседе с РИА Новости.
Депутат также выразил мнение, что планы украинского министра обороны по увеличению интенсивности и масштабов атак на российскую территорию не будут реализованы. Он отметил, что, несмотря на заявления украинской стороны, такие действия останутся безрезультатными и не повлияют на ситуацию на фронте.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал намерение Киева расширить использование дальнобойных беспилотников. По его словам, для этого уже готовится заключение договоров на поставку новых «десятков тысяч дальнобойных дронов», сообщало RT.
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