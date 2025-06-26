26 июня 2025

Свердловский депутат сравнил работу курьером с деградацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалов считает, что курьерские компании «крадут» доход у государства
Свалов считает, что курьерские компании «крадут» доход у государства Фото:

Работа курьером приводит к деградации молодежи и нивелирует усилия государства в сфере образования. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики Алексей Свалов.

По словам Свалова, все больше молодых людей предпочитают труд курьера вместо получения образования или работы на заводе. «Когда ребенок работает в доставке, он не развивается: все знания, которые он получает в институте либо в школе, умножаются на ноль, у них нет никакого дальнейшего развития. Туда кто идет: туда идет молодежь, которая учится в университете на бюджетных местах, за эти бюджетные места платит государство», — заявил депутат в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ.

Свалов считает необходимым ввести квотирование курьерских вакансий в каждом городе. Он предложил определить оптимальное количество курьеров для населенного пункта и продавать соответствующие квоты компаниям на аукционах.

Также парламентарий подчеркнул, что курьерские службы наносят ущерб экономике страны, поскольку молодежь не использует приобретенные навыки и не способствует развитию высокотехнологичных отраслей. Как отметил Свалов, компании доставки «крадут» потенциальный доход у государства, отвлекая молодых специалистов от профессий, способных приносить долгосрочные выгоды обществу.

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Работа курьером приводит к деградации молодежи и нивелирует усилия государства в сфере образования. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики Алексей Свалов. По словам Свалова, все больше молодых людей предпочитают труд курьера вместо получения образования или работы на заводе. «Когда ребенок работает в доставке, он не развивается: все знания, которые он получает в институте либо в школе, умножаются на ноль, у них нет никакого дальнейшего развития. Туда кто идет: туда идет молодежь, которая учится в университете на бюджетных местах, за эти бюджетные места платит государство», — заявил депутат в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. Свалов считает необходимым ввести квотирование курьерских вакансий в каждом городе. Он предложил определить оптимальное количество курьеров для населенного пункта и продавать соответствующие квоты компаниям на аукционах. Также парламентарий подчеркнул, что курьерские службы наносят ущерб экономике страны, поскольку молодежь не использует приобретенные навыки и не способствует развитию высокотехнологичных отраслей. Как отметил Свалов, компании доставки «крадут» потенциальный доход у государства, отвлекая молодых специалистов от профессий, способных приносить долгосрочные выгоды обществу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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