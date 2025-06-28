Юрист напомнила дачникам о штрафе за неправильную перевозку груза на авто

Дачникам может грозить штраф за неправильную перевозку груза — за нарушение правил можно получить взыскание в размере 500 рублей. Об этом напомнила юрист Анастасия Билялова.
По словам эксперта, требования к перевозке вещей на автомобиле подробно прописаны в Правилах дорожного движения. «Груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать фары, номера и прочие знаки. Нельзя, чтобы груз мешал подавать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавал шум, пыль или пачкал все вокруг», — объяснила Билялова в беседе с «Прайм».
Юрист также отметила, что, если груз выступает за габариты автомобиля спереди или сзади более чем на один метр, либо сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его необходимо обозначить специальными знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток или при плохой видимости такой груз должен быть отмечен фонарями или световозвращающими элементами. При выявлении несоответствий водитель обязан устранить нарушения или прекратить движение. За невыполнение требований предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
Автоюрист Лев Воропаев ранее сообщил, что интимные отношения в автомобиле при определенных условиях могут повлечь за собой административную или уголовную ответственность для граждан России. По словам эксперта, если транспортное средство находится на парковке в общественном месте, то лиц, занимающихся сексом в автомобиле, могут привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.
В таком случае предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток либо штрафа, размер которого может достигать одной тысячи рублей. Воропаев также подчеркнул, что если свидетелями подобного поведения окажутся несовершеннолетние младше 14 лет, действия могут быть квалифицированы по уголовной статье о совершении развратных действий, что влечет наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет, передает «Национальная служба новостей».
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