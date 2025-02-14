На трассе Камышлов-Сухой Лог водитель грубо нарушил ПДД и спровоцировал серьезную аварию. Две женщины-пассажирки и были госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал свердловской Госавтоинспекции.
«Инцидент произошел около 14 часов на 28-м км дороги, неподалёку от города Сухой Лог, где 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, игнорируя знак „Обгон запрещён“, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124», — сообщает ведомство.
По данным ГАИ, водитель и пассажиры второго автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Полицейские проводят проверку.
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