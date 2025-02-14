14 февраля 2025

На трассе Камышлов-Сухой Лог произошло серьезное ДТП. Фото

Под Сухим Логом произошло ДТП, пострадали пассажиры
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали девушки-пассажирки
В аварии пострадали девушки-пассажирки Фото:

На трассе Камышлов-Сухой Лог водитель грубо нарушил ПДД и спровоцировал серьезную аварию. Две женщины-пассажирки и были госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал свердловской Госавтоинспекции.

«Инцидент произошел около 14 часов на 28-м км дороги, неподалёку от города Сухой Лог, где 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, игнорируя знак „Обгон запрещён“, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124», — сообщает ведомство.

По данным ГАИ, водитель и пассажиры второго автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Полицейские проводят проверку.

Пострадали две девушки-пассажирки
Пострадали две девушки-пассажирки
Фото:

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На трассе Камышлов-Сухой Лог водитель грубо нарушил ПДД и спровоцировал серьезную аварию. Две женщины-пассажирки и были госпитализированы. Об этом сообщает telegram-канал свердловской Госавтоинспекции. «Инцидент произошел около 14 часов на 28-м км дороги, неподалёку от города Сухой Лог, где 24-летний водитель автомобиля Ford Focus, игнорируя знак „Обгон запрещён“, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124», — сообщает ведомство. По данным ГАИ, водитель и пассажиры второго автомобиля были пристегнуты ремнями безопасности и не пострадали. Полицейские проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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