Сергей Бурунов выложил видео, где он поет рядом с пермячкой Екатериной Леви

Российский актер Сергей Бурунов выложил видео, на котором он поет, сидя рядом с дочерью пермского бизнесмена Семена Леви — Екатериной. Видео появилось в сети после слухов о расставании пары, сообщает 59.RU.
«После слухов о расставании появилось милое видео с актером Сергеем Буруновым и пермячкой Екатериной Леви. В кадре Сергей исполняет песню „Ничего не говори“, а рядом с актером сидит Екатерина», — пишет 59.RU.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка Екатерина Леви — дочь известного пермского бизнесмена и политика Семена Леви. Екатерина ведет закрытый образ жизни. Бурунова с новой возлюбленной впервые заметили в конце июля на фестивале Dream Fest 2024 в Баку. Тогда никто не знал, кто стал избранницей актера.
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