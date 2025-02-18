Reuters: Трамп оставил «слабую» Европу один на один в противостоянии с Россией

Политика президента США Дональда Трампа привела к тому, что Европа оказалась «один на один» в противостоянии с Россией. Без прежней поддержки со стороны США, европейским странам придется полагаться на собственные ресурсы, пишет Reuters.
«С тех пор, как закончилась Вторая мировая война, Европа могла противостоять России, полагаясь на своего старшего брата в Соединенных Штатах. Но теперь ей противостоят сильный человек в Белом доме, президент США Дональд Трамп, а также сильный человек в Кремле, президент России Владимир Путин. Ее способность противостоять обоим будет зависеть от денег, решимости и политического единства. Это будет нелегко. Европа слаба и разделена», — отмечается в материале Reuters.
Страны Европы опасаются того, что военный потенциал России окрепнет, после того, как Трамп снимет санкции с РФ. А саму Европу, в случае конфликта, Трамп оставит без поддержки. Единственный выход для ЕС в данной ситуации — создание эффективной европейской ветви НАТО для противостояния РФ без участия США.
Ранее главный редактор RND Ева Квадбек заявила, что Европа частично сама виновата в ухудшении отношений с США, поскольку выглядит несостоятельной в глазах Вашингтона. Она отмечает, что для американцев Европа представляется собранием слабых военных и политически разобщённых государств. По этой причине администрация Дональда Трампа не испытывает уважения к таким партнерам, и отчуждение Европы от США стало более заметным, передает RT.
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