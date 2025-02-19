Песков указал на плачевное состояние отношений РФ и США

Отношения между Россией и США находятся в неудовлетворительном состоянии. Такое заявление корреспонденту URA.RU озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Отношения России и США находятся в плачевном состоянии», — заявил Песков. Он подчеркнул, что эти связи требуют восстановления. По мнению представителя Кремля, вред отношениям между РФ и США умышленно нанесла предыдущая администрация Соединенных Штатов.
В Саудовской Аравии 18 февраля прошли первые за три года официальные переговоры между Россией и США, на которых обсуждался конфликт на Украине и перспективы экономического и геополитического сотрудничества. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Россия и США могут достичь прогресса в экономических вопросах в ближайшие два месяца, передает Pravda.Ru.
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