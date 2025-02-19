Песков указал на плачевное состояние отношений РФ и США

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Предыдущая администрация США нанесла вред отношениям Москвы и Вашингтона, заявил Песков
Предыдущая администрация США нанесла вред отношениям Москвы и Вашингтона, заявил Песков Фото:

Отношения между Россией и США находятся в неудовлетворительном состоянии. Такое заявление корреспонденту URA.RU озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Отношения России и США находятся в плачевном состоянии», — заявил Песков. Он подчеркнул, что эти связи требуют восстановления. По мнению представителя Кремля, вред отношениям между РФ и США умышленно нанесла предыдущая администрация Соединенных Штатов.

В Саудовской Аравии 18 февраля прошли первые за три года официальные переговоры между Россией и США, на которых обсуждался конфликт на Украине и перспективы экономического и геополитического сотрудничества. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Россия и США могут достичь прогресса в экономических вопросах в ближайшие два месяца, передает Pravda.Ru.

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Отношения между Россией и США находятся в неудовлетворительном состоянии. Такое заявление корреспонденту URA.RU озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Отношения России и США находятся в плачевном состоянии», — заявил Песков. Он подчеркнул, что эти связи требуют восстановления. По мнению представителя Кремля, вред отношениям между РФ и США умышленно нанесла предыдущая администрация Соединенных Штатов. В Саудовской Аравии 18 февраля прошли первые за три года официальные переговоры между Россией и США, на которых обсуждался конфликт на Украине и перспективы экономического и геополитического сотрудничества. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что Россия и США могут достичь прогресса в экономических вопросах в ближайшие два месяца, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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