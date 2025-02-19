В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину

Лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии
Три альпиниста оказались под сошедшей в горах Карачаево-Черкесии лавиной. Об этом сообщает МЧС России.
ЧП произошло в окрестностях балки Орленок. «Трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Сейчас идут поиски оставшихся двух туристов. Задействованы 10 спасателей и три единицы техники.
Ранее лавина сошла в Северной Осетии. Под снегом оказались двое мужчин 25 и 36 лет. Ведутся их поиски.
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