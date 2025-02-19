В Карачаево-Черкесии трое альпинистов попали под лавину

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Лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии
Лавина сошла в горах Карачаево-Черкесии Фото:

Три альпиниста оказались под сошедшей в горах Карачаево-Черкесии лавиной. Об этом сообщает МЧС России.

ЧП произошло в окрестностях балки Орленок. «Трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Сейчас идут поиски оставшихся двух туристов. Задействованы 10 спасателей и три единицы техники.

Ранее лавина сошла в Северной Осетии. Под снегом оказались двое мужчин 25 и 36 лет. Ведутся их поиски.

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Три альпиниста оказались под сошедшей в горах Карачаево-Черкесии лавиной. Об этом сообщает МЧС России. ЧП произошло в окрестностях балки Орленок. «Трое альпинистов попали под лавину. Один из них выбрался», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Сейчас идут поиски оставшихся двух туристов. Задействованы 10 спасателей и три единицы техники. Ранее лавина сошла в Северной Осетии. Под снегом оказались двое мужчин 25 и 36 лет. Ведутся их поиски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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