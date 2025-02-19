19 февраля 2025

Пермские власти потратят 1,9 млрд рублей на создание спорткомплекса рядом с УДС «Молот»

Пермские власти направят на строительство «Территории спорта» 1,9 млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый объект войдет в спортивный кластер «Молот»
Новый объект войдет в спортивный кластер «Молот» Фото:

Правительство Пермского края планирует выделить около 1,9 миллиарда рублей на строительство нового спортивного объекта «Территория спорта». Соответствующее предложение о поправках в бюджет региона на 2025-2027 годы внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. 

«Новый спортивный комплекс станет значимым объектом для развития спорта в регионе и создаст условия для занятий спортом не только у профессионалов, но и у людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Новый комплекс планируется строить в Мотовилихинском районе рядом с УДС «Молот».

Отмечается, что объект войдет в спортивный кластер «Молот». Помимо строительства «Территории спорта», в бюджете региона также запланировано выделение средств на капитальный ремонт УДС «Молот». На эти цели предусмотрено около 270 миллионов рублей. 

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Правительство Пермского края планирует выделить около 1,9 миллиарда рублей на строительство нового спортивного объекта «Территория спорта». Соответствующее предложение о поправках в бюджет региона на 2025-2027 годы внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.  «Новый спортивный комплекс станет значимым объектом для развития спорта в регионе и создаст условия для занятий спортом не только у профессионалов, но и у людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Новый комплекс планируется строить в Мотовилихинском районе рядом с УДС «Молот». Отмечается, что объект войдет в спортивный кластер «Молот». Помимо строительства «Территории спорта», в бюджете региона также запланировано выделение средств на капитальный ремонт УДС «Молот». На эти цели предусмотрено около 270 миллионов рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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