Пермские власти потратят 1,9 млрд рублей на создание спорткомплекса рядом с УДС «Молот»

Правительство Пермского края планирует выделить около 1,9 миллиарда рублей на строительство нового спортивного объекта «Территория спорта». Соответствующее предложение о поправках в бюджет региона на 2025-2027 годы внес губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Новый спортивный комплекс станет значимым объектом для развития спорта в регионе и создаст условия для занятий спортом не только у профессионалов, но и у людей с ограниченными возможностями здоровья», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Новый комплекс планируется строить в Мотовилихинском районе рядом с УДС «Молот».
Отмечается, что объект войдет в спортивный кластер «Молот». Помимо строительства «Территории спорта», в бюджете региона также запланировано выделение средств на капитальный ремонт УДС «Молот». На эти цели предусмотрено около 270 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!