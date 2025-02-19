19 февраля 2025

Тюменцы не могут вернуться из Египта

В Египте 20 февраля отменили рейс в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс из Египта должен был прилететь в Тюмень в ночь на 20 февраля
Рейс из Египта должен был прилететь в Тюмень в ночь на 20 февраля Фото:

Из Египта отменили рейс авиакомпании «Azur Air», следующего в Тюмень. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ZF 960 Шарм-Эль-Шейх — Тюмень. Прибытие по расписанию — 01:00. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта.

В авиакомпанию агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Египта отменили рейс авиакомпании «Azur Air», следующего в Тюмень. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ZF 960 Шарм-Эль-Шейх — Тюмень. Прибытие по расписанию — 01:00. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта. В авиакомпанию агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...