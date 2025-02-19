Тюменцы не могут вернуться из Египта

Рейс из Египта должен был прилететь в Тюмень в ночь на 20 февраля
Из Египта отменили рейс авиакомпании «Azur Air», следующего в Тюмень. Такая информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс ZF 960 Шарм-Эль-Шейх — Тюмень. Прибытие по расписанию — 01:00. Статус — отменен», — указано на сайте тюменского аэропорта.
В авиакомпанию агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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