Медведев: Киев должен упасть в ноги американцам

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Зеленский предпочтет уклониться от реальности, считает Медведев
Зеленский предпочтет уклониться от реальности, считает Медведев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина стоит перед важным выбором: или «упасть в ноги США», проведя выборы и капитулировав, либо продолжать борьбу, прибегая к привычным методам уклонения от реальности. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«А что же тогда страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению конфликта. По сути — к капитуляции», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Он добавил, что для украинского лидера Владимира Зеленского очевиден второй путь. Этот путь, по мнению Медведева, более привычен для него и заключается в том, чтобы «достать белый порошок, поделить его кредиткой и успокоиться».

Президент США Дональд Трамп выдвинул странам Евросоюза (ЕС) ультиматум: если Украина не кaпитулирует в течение трех недель, США покинут Европу. На Западе считают, что капитуляция Киева будет означать поражение для всего континента.

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Украина стоит перед важным выбором: или «упасть в ноги США», проведя выборы и капитулировав, либо продолжать борьбу, прибегая к привычным методам уклонения от реальности. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «А что же тогда страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению конфликта. По сути — к капитуляции», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что для украинского лидера Владимира Зеленского очевиден второй путь. Этот путь, по мнению Медведева, более привычен для него и заключается в том, чтобы «достать белый порошок, поделить его кредиткой и успокоиться». Президент США Дональд Трамп выдвинул странам Евросоюза (ЕС) ультиматум: если Украина не кaпитулирует в течение трех недель, США покинут Европу. На Западе считают, что капитуляция Киева будет означать поражение для всего континента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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