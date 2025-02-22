Украина стоит перед важным выбором: или «упасть в ноги США», проведя выборы и капитулировав, либо продолжать борьбу, прибегая к привычным методам уклонения от реальности. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«А что же тогда страна 404 и ее нынешний неонацистский режим? У них есть два пути. Первый: упасть в ноги американцам, покрывая их страстными поцелуями, немедленно объявить выборы и готовиться к неприятному завершению конфликта. По сути — к капитуляции», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он добавил, что для украинского лидера Владимира Зеленского очевиден второй путь. Этот путь, по мнению Медведева, более привычен для него и заключается в том, чтобы «достать белый порошок, поделить его кредиткой и успокоиться».
Президент США Дональд Трамп выдвинул странам Евросоюза (ЕС) ультиматум: если Украина не кaпитулирует в течение трех недель, США покинут Европу. На Западе считают, что капитуляция Киева будет означать поражение для всего континента.
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