В НАТО рассказали о ключевом уроке конфликта на Украине

НАТО: конфликт на Украине заставил пересмотреть методы ведения боевых действий
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Йонсон призвал союзников инвестировать в разработку БПЛА
Йонсон призвал союзников инвестировать в разработку БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине привел к переосмыслению методов ведения боевых действий, в частности, подчеркнул важность создания и производства большого объема недорогого одноразового вооружения, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом заявили бывшие и действующие представители стран-членов НАТО.

«Масштаб и объем, а также скорость развития технологий, происходящие на Украине, заставили нас осознать, что это область, в которую нам необходимо вкладывать значительные средства», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Business Insider. Он сообщил, что рекомендовал союзникам направить инвестиции в разработку технологий беспилотных летательных аппаратов и методов их противодействия.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поддержал мнение, что одним из уроков текущих событий является способность Украины производить экономически выгодное оружие, которое может конкурировать с более дорогими западными системами. По его мнению, Западу необходимо воспроизводить большое количество недорогого оружия для противодействия силам России и Китая.

Ранее правительство Украины выделило средства в размере 190,5 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что в январе текущего года производство БПЛА в Украине увеличилось в десять раз по сравнению с январем 2024 года, передает RT.

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Конфликт на Украине привел к переосмыслению методов ведения боевых действий, в частности, подчеркнул важность создания и производства большого объема недорогого одноразового вооружения, включая беспилотные летательные аппараты. Об этом заявили бывшие и действующие представители стран-членов НАТО. «Масштаб и объем, а также скорость развития технологий, происходящие на Украине, заставили нас осознать, что это область, в которую нам необходимо вкладывать значительные средства», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Business Insider. Он сообщил, что рекомендовал союзникам направить инвестиции в разработку технологий беспилотных летательных аппаратов и методов их противодействия. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен поддержал мнение, что одним из уроков текущих событий является способность Украины производить экономически выгодное оружие, которое может конкурировать с более дорогими западными системами. По его мнению, Западу необходимо воспроизводить большое количество недорогого оружия для противодействия силам России и Китая. Ранее правительство Украины выделило средства в размере 190,5 миллиона долларов на закупку беспилотных летательных аппаратов для вооруженных сил страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он также отметил, что в январе текущего года производство БПЛА в Украине увеличилось в десять раз по сравнению с январем 2024 года, передает RT.
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