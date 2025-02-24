В России ужесточили наказание за нарушение правил установки входных дверей

С 1 февраля текущего года в России увеличены штрафы за нарушение правил в сфере ЖКХ, в частности, за неправильное открытие входной двери квартиры. Об этом сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.
«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — заявил Федорук в разговоре с aif.ru.
Владельцам квартир, которые установили входные двери, открывающиеся наружу без соответствующего разрешения, ранее грозил штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако начиная с 1 февраля текущего года размер штрафа увеличен до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи вправе настаивать на возвращении двери в исходное состояние, когда она открывалась внутрь помещения. В случае отказа владельца квартиры выполнить это требование добровольно, соседи могут инициировать судебное разбирательство для защиты своих прав. Существует ряд судебных прецедентов, подтверждающих поддержку судами требований истцов.
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