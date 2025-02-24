В России ужесточили наказание за нарушение правил установки входных дверей

Эксперт ЖКХ Федорук: установлены новые штрафы за неправильную входную дверь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назначен новый размер штрафов за неправильную входную дверь
Назначен новый размер штрафов за неправильную входную дверь Фото:

С 1 февраля текущего года в России увеличены штрафы за нарушение правил в сфере ЖКХ, в частности, за неправильное открытие входной двери квартиры. Об этом сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

«Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — заявил Федорук в разговоре с aif.ru.

Владельцам квартир, которые установили входные двери, открывающиеся наружу без соответствующего разрешения, ранее грозил штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако начиная с 1 февраля текущего года размер штрафа увеличен до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи вправе настаивать на возвращении двери в исходное состояние, когда она открывалась внутрь помещения. В случае отказа владельца квартиры выполнить это требование добровольно, соседи могут инициировать судебное разбирательство для защиты своих прав. Существует ряд судебных прецедентов, подтверждающих поддержку судами требований истцов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 февраля текущего года в России увеличены штрафы за нарушение правил в сфере ЖКХ, в частности, за неправильное открытие входной двери квартиры. Об этом сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. «Собственники жилья должны соблюдать правила противопожарной безопасности. В квартирах нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, не стоит захламлять балконы, и входные двери должны открываться внутрь квартиры. Иначе при пожаре они могут препятствовать эвакуации соседей», — заявил Федорук в разговоре с aif.ru. Владельцам квартир, которые установили входные двери, открывающиеся наружу без соответствующего разрешения, ранее грозил штраф в размере 10 тысяч рублей. Однако начиная с 1 февраля текущего года размер штрафа увеличен до 15 тысяч рублей. Кроме того, соседи вправе настаивать на возвращении двери в исходное состояние, когда она открывалась внутрь помещения. В случае отказа владельца квартиры выполнить это требование добровольно, соседи могут инициировать судебное разбирательство для защиты своих прав. Существует ряд судебных прецедентов, подтверждающих поддержку судами требований истцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...