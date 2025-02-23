Тюменцев зовут работать на заводы за сотни тысяч рублей

Максимальная зарплата, которую предлагают соискателям вакансий на тюменских заводах, достигла отметки в 309 тысяч за месяц. Такой результат показывает анализ сайта рекрутингового агентства hh.ru. URA.RU изучило самые высокооплачиваемые предложения тюменских производств. Топ-5 вакансий по уровню зарплаты — в материале.
Инженер ценней всего
Самую высокую зарплату предлагают инженеру, которому предстоит заниматься автоматизированными системами управления на энергосервисном производстве. Платить этому специалисты работодатель готов до 309 тысяч рублей ежемесячно.
За эти деньги специалист будет должен заниматься ремонтом и наладкой систем управления энергокомплексами, уметь настроить и обслужить все необходимое оборудование. Кроме того, потребуется умение работать с проектной документацией и опыт контроля монтажа систем управления,
Токарь на вес золота
Почти на 100 тысяч рублей меньше предлагают токарям — их ждут сразу несколько производств в Тюменской области. Средняя заработная плата в этой специальности составляет 215 тысяч рублей.
Предлагая такую зарплату, работодатель требует от токаря не только знания своей основной работы. Соискатель должен уметь наладить и настроить свой станок, заточить инструмент и знать назубок требования безопасности.
Наладчики в цене
Чуть меньше 200 тысяч рублей работодатели готовы платить специалиста, которые знают, как наладить станки с программным управлением. Таким экспертам предлагают среднюю зарплату в 190 тысяч рублей.
По сути, это тот же токарь-фрезеровщик, но работать он должен не на механическом станке, а на устройстве с электронным управляющим блоком. Значит, соискатель должен не только знать принципы обработки металлов, но и уметь правильно задать станку программу, которая приведет к нужному результату.
Сборщик металлоконструкций
Следующее место в рейтинге высокооплачиваемых вакансий занимает слесарь-сборщик металлоконструкций. Таких вакансий несколько, средняя зарплата составляет около 160 тысяч рублей.
Такой специалист должен бегло читать чертежи, разбираться в тонкостях сборки различных металлоконструкций и уметь подготовить к сборке каждую деталь. На этой работе придется заниматься шлифовкой, рассверливанием, подгонкой и прочей обработкой металлических деталей.
Торги основа экономики
Один из тюменских заводов находится в поиске начальника отдела торгов. И это — пятая вакансия в рейтинге самых высокооплачиваемых. Соискателю предлагают зарплату в 120 тысяч рублей.
Специалисты предстоит заниматься полным циклом организации торгов — от планирования стратегии отдела до итоговой аналитической отчетности. По ходу исполнения служебных обязанностей придется часто сталкиваться с Федеральной антимонопольной службой, поэтому знание законов о торгах обязательно.
Все приведенные в рейтинге вакансии предлагают соискателям официальное трудоустройство, "белую" зарплату, ежегодную индексацию зарплаты. Прочие опции рекомендуется обсуждать с работодателем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!